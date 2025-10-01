Okan Buruk'tan Liverpool maçı sözleri: 'Neler yapabileceğimizi göstermiş olduk'

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında Liverpool ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Galatasaray lehine sona erdi.

Mücadelenin ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maçı değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un değerlendirmeleri:

“Kazanmak çok güzel, atmosfer çok güzeldi. Maçın başından sonuna kadar oyuncularım hiç konsantrasyonlarını bırakmadılar. Başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Her şeyi taraftarımızla beraber yaptık. Bu galibiyet tabii ki çok değerli. Prestij olarak Türkiye'nin Avrupa'da değer görmemesi açısından neler yapabileceğimizi göstermiş olduk."

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK FAZLA ŞEY DEĞİŞİYOR'

"Liverpool'dan gol yemeden bitirmek çok önemliydi. Zaten amacımız insanları mutlu etmek. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Motivasyon artıyor burada. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla şey değişiyor. Bu maça çok daha özel hazırlanıyoruz. Alanya maçıyla birlikte bu maça hazırlandık."

'HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLIDIR'

"Oyunun çok akıcı bir şekilde gitmesi, üstünüze gelen size baskı yapmaya çalışan bir takım. Rakibimize çok büyük şanslar vermedik. Kale içinden çıkan top çok kritikti. Şöyle bir korkuda vardı tabii ki Alanya maçına çıktığımız gibi çıksak ne olurdu diye insanlarda. İlk maçımızı 5-1 kaybetmiş olmamız da aynı zamanda. Ama her maçın hikayesi farklıdır."

VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Osimhen'in ayağına kramp girdi, önemli bir şeyi yok. Kötü bir haber de gelmedi.”