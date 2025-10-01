Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u farklı devirdi!

Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u farklı devirdi!

1.10.2025 00:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u farklı devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray'ın rakiplerinden Atletico Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Hafta sonu Real Madrid'i derbide 5-2 deviren Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etti. 

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Giacomo Raspadori, 33. dakikada Robin Le Normand, 45. dakikada Antoine Griezmann, 70. dakikada Giuliano Simeone ve 82. dakikada penaltıdan Julian Alvarez kaydetti.

Eintracht Frankfurt'un golü 57. dakikada Jonathan Burkardt'ten geldi.

Konuk ekip Eintracht Frankfurt'ta maça ilk 11'de başlayan Can Uzun, 59. dakikada yerini Hugo Larsson'a bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 3 yaptı. Eintracht Frankfurt da 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Arsenal'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Liverpool'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #atletico madrid #uefa şampiyonlar ligi #eintracht frankfurt

İlgili Haberler

İstanbul'da tarihi zafer: Galatasaray, Liverpool’u eli boş gönderiyor!
İstanbul'da tarihi zafer: Galatasaray, Liverpool’u eli boş gönderiyor! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u konuk etti. Galatasaray maçı 1-0 kazandı.
Galatasaray maçı öncesi Mohamed Salah'tan dikkat çeken hareket!
Galatasaray maçı öncesi Mohamed Salah'tan dikkat çeken hareket! Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, yedek kulübesinde başladığı Galatasaray maçında dikkat çeken bir sekans yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip Liverpool: İşte Galatasaray için 90 dakikanın şifresi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip Liverpool: İşte Galatasaray için 90 dakikanın şifresi! Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.