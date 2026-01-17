Okan Buruk'tan MHK'ye tepki: 'Herhalde oyunun durmasını seviyorlar'

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ilk isabetli şutunu 70. dakikada çektiği maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maçın değerlendirmesini beIN SPORTS'ta yaptı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Rakibimizi tebrik ederim. Karşımızda çok katı savunma vardı. Erken gol bulmak önemliydi. Yunus'la bir gol şansı yakaladık. Rakibimize yarı sahayı çok geçirmedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede zorlandık. Ceza sahasındaki oyuncularımız azdı, ikinci yarı onları artırdık. İkinci yarı biraz daha rakibimize kaptırdığımız toplarla şans verdik. Şanssız bir gol yedik. Üretmede ikinci yarıda zorlandık. Icardi'nin kafası ve karşı karşıya pozisyonu vardı. Bizim gibi bir hücum takımının ürettiği pozisyonların altında kaldık. Daha çabuk, dikine oynamak gerekirdi. Başarılı olamadık. Maçı kazanamama nedeni ortaya çıkıyor. Oyun çok durdu. İkinci yarı rakipte sakatlanmalar başladı. Bizim hakemlerimiz oyunun durmasını seviyor. MHK başkanı bunu seviyor herhalde. FIFA hakemi oyunu hep durdurdu. Daha iyisini yapmalıydık."

TRANSFER SÖZLERİ

“Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye Ligi'ne oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi, bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor.”