Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tribünlerden 'istifa' sesleri: Galatasaray taraftarından yönetime tepki!

Tribünlerden 'istifa' sesleri: Galatasaray taraftarından yönetime tepki!

17.01.2026 22:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tribünlerden 'istifa' sesleri: Galatasaray taraftarından yönetime tepki!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta taraftlar yönetime tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları Gaziantep FK'nın golünün ardından "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçiliken 73'te konuk Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Gaziantep FK'nın golünü Mohamed Bayo kaydetti.

Gaziantep FK'nın golünün ardından sarı-kırmızılı takımın taraftarları yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarları “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı. 1-1 sona eren maçın ardından taraftarlar yönetime tepki göstermeye devam etti.

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları maç sonunda, “Aciz yönetim istemiyoruz” tezahüratında bulundu.

İlgili Konular: #galatasaray #istifa #taraftar

İlgili Haberler

Galatasaray MCT Technic, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti!
Galatasaray MCT Technic, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti! Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 mağlup etti.
Galatasaray'da Davinson Sanchez'e plaket!
Galatasaray'da Davinson Sanchez'e plaket! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüpte 100 maça çıkan Davinson Sanchez'e plaket takdim etti.
RAMS Park'ta kazanan çıkmadı... Zirve yarışında Galatasaray'a Gaziantep FK çelmesi!
RAMS Park'ta kazanan çıkmadı... Zirve yarışında Galatasaray'a Gaziantep FK çelmesi! Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.