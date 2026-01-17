Tribünlerden 'istifa' sesleri: Galatasaray taraftarından yönetime tepki!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçiliken 73'te konuk Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Gaziantep FK'nın golünü Mohamed Bayo kaydetti.
Gaziantep FK'nın golünün ardından sarı-kırmızılı takımın taraftarları yönetime tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı. 1-1 sona eren maçın ardından taraftarlar yönetime tepki göstermeye devam etti.
Sarı-kırmızılı takımın taraftarları maç sonunda, “Aciz yönetim istemiyoruz” tezahüratında bulundu.