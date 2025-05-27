Okan Buruk'tan Osimhen'in transferi için flaş açıklama! 'Biz çok ümitliyiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Buruk, Osimhen'in transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Buruk 'Burada inanılmaz katkı verdi. Ama biz çok ümitliyiz bu konuda. Bizde kalması için ümidimiz devam ediyor' dedi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Bunu hayal bile edemezdik eskiden. Şimdi alabiliriz durumundayız. Daha önce bu paraları hiç düşünemezdik bile.

Osimhen karar verecek şimdi. Burada çok mutlu, hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Geleceği için karar verecek. Vereceğe her karara saygı duymak gerekiyor. Burada inanılmaz katkı verdi. Ama biz çok ümitliyiz bu konuda. Bizde kalması için ümidimiz devam ediyor.

Beşiktaş, Rafa Silva'ya 30-35 milyon euro verdi. Bu paraları bir şekilde karşılayabiliyorsunuz. Daha maliyetleri düşürüp böyle özel bir oyuncu alabilirsin. Gelir-gider, ondan ne bekliyorsun, Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray taraftarı da inanılmaz bir şekilde hazır Osimhen için kulübe destek vermeye. Manevi olarak hazırlar ama maddi olarak da hazırlar. İnanılmaz bir destek var."



