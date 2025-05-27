Rio Ave, Demir Ege'nin Milli Takıma çağrıldığını açıkladı

Rio Ave, sosyal medyadan paylaştığı videoda Demir Ege Tıknaz'ın A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldığını açıkladı.





ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık karşılaşmaları için açıklanan kadroda yer alan Demir Ege, böylece milli formayı yeniden giyecek.





20-23 Mart tarihleri arasında oynanan Macaristan karşılaşmasında ilk kez Milli olan Genç oyuncu, ikinci defa Milli Takım kadrosuna dahil edildi.





Demir Ege, bu sezon Rio Ave formasıyla 33 maça çıktı. Çıktığı karşılaşmalarda 4 gol, 2 asist kaydetti.