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Rio Ave, Demir Ege'nin Milli Takıma çağrıldığını açıkladı

Rio Ave, Demir Ege'nin Milli Takıma çağrıldığını açıkladı

27.05.2025 19:52:00
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Haber Merkezi
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Rio Ave, Demir Ege'nin Milli Takıma çağrıldığını açıkladı

Portekiz ekibi Rio Ave, futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın Türkiye A Milli Takımı'ndan davet aldığını sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Rio Ave, sosyal medyadan paylaştığı videoda Demir Ege Tıknaz'ın A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldığını açıkladı.


ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık karşılaşmaları için açıklanan kadroda yer alan Demir Ege, böylece milli formayı yeniden giyecek.


20-23 Mart tarihleri arasında oynanan Macaristan karşılaşmasında ilk kez Milli olan Genç oyuncu, ikinci defa Milli Takım kadrosuna dahil edildi.


Demir Ege, bu sezon Rio Ave formasıyla 33 maça çıktı. Çıktığı karşılaşmalarda 4 gol, 2 asist kaydetti.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Demir Ege Tıknaz #Rio Ave

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