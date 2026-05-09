Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk'

Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk'

9.05.2026 22:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçında şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından 5. şampiyonluğu işaret etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4'üncü, toplam 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim."

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #Şampiyon

İlgili Haberler

Üst üste 4. kez... Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
Üst üste 4. kez... Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yendi. Sarı kırmızılılar üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Kasımpaşa maçı öncesi... Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
Kasımpaşa maçı öncesi... Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber! Galatasaray'da Victor Osimhen, ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında yok!
Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında yok! Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gördü. Belözoğlu, gelecek hafta Galatasaray maçında kulübede olmayacak.