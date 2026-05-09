Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: 'Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk'

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4'üncü, toplam 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim."