Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'İki tane oyuncumuz aramızdan ayrılacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmedelerde bulunuyor.

RAMS Park'ta Anadolu Ajansı'nın canlı yayınına katılan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Kupayı hep stadyumda alıyorduk, bu kez Yenikapı'da aldık ve bir ilke imza attık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum."

"ÇOK İYİ BİR KADRO YAPILANMASI YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Bu sene Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek istiyorduk. Bu kaybettiğimiz bir hedefti. Türkiye Kupası'nda başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Fenerbahçe eşleşmesinden sonra daha çok kazanmaya odaklı bir takım olduk. 3 senedir Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık, bu kez kupayı aldı. Son düzlüğü girdiğimiz performansla Avrupa Ligi'ne girseydik oradaki en büyük adaylardan biri olabilirdik. Yendiğimiz Tottenham'ın kupayı kazanmasını bir yandan gururlandırırken bir yandan da üzüyor. Artık niyetimiz önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek. Burada kadro planlaması çok önemli. Kadro yapılanmamızı bu sene çok daha iyi yapmamız lazım. Tecrübelendik ve bu sene çok daha iyi bir kadro yapılanması yapacağımızı umuyorum."

"TAKIMIMA ÇOK İNANIYORDUM"

"Çok fazla kazanan takım olduğumuz için bu puan farkını arttırdık. 6 puan öndeyken bile Galatasaray şampiyonluğu kaybetti havası verilmeye çalışıldı. Son iki senenin şampiyonu olma özgüveni de vardı bizde. 3 senedir aşağı yukarı aynı senaryoyu yaşadık. İki takımın da iniş çıkışları oluyor. Takımıma çok inanıyordum. Camia olarak da bir özgüvenimiz var. Devre arası yaptığımız transferlerin alışması da bir süre aldı ama ligin sonunu çok net bir şekilde aldık. Bu kadar net bitirmesek yine başka şeyler konuşulabilirdi ama şu an sadece konuşulan şey Galatasaray'ın başarısı ve birlikteliği."

"GELECEK SEZON 4 TAKIMIN DA YER ALACABİLECEĞİ BİR YARIŞ OLABİLİR"

"2026 hem 20 kupa sayısına hem de 26. şampiyonluğa ulaşmak için yeni mottomuz. Bütün rakiplerimize saygı duyuyorum, başta Fenerbahçe olmak üzere. Beşiktaş iki derbiyi de kazandı, bu gelecek sene için onları motive edecektir. Kupa finalini de Trabzonspor ile oynadık. Gelecek sezon 4 takımın da yer alacağı bir yarış olabilir."

"HİÇBİR RAKİBİMİZE EZİLMEDİK, BU SENE DE ÖYLE OLACAK"

"Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek kim kalacak bunların çalışmalarını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çekeceğimiz kura çok önemli. 3 sene boyunca hiçbir rakibimize ezilmedik ve kendi oyunumuzu oynadık. Bu sene de öyle olacak."

"TRANSFERDE SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Transferde sabırlı olmamız gerekiyor. İstediğimiz oyuncuyu alalım, en iyisini alalım istiyoruz ama orada bazen sabırlı olmanız gerekiyor. Sakin olmamız gerekiyor. Lig ağustosta başlıyor, Şampiyonlar Ligi eylülde başlıyor. Başkanımız hep destek oldu. Yine bizim futboldan sorumlu yöneticilerimiz de bizim için her zaman yanımızda oldular. Transferde de önemli işlere imza attık. İçerideki yarışı artırdık devre arası gelen oyuncularla."

"MUSLERA VE MERTENS AYRILACAK"

"Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gelecek oyuncuyu cezbediyor. Oyucularla ilgili görüşüyoruz. İsim vermek doğru olmaz. Ne kadar gizli tutarsak bu maddi anlamda ve transferin bitmesi anlamında çok önemli rol oynuyor. Transfer yapacağız, eksik mevkilerimiz var. Muslera ve Mertens gibi iki tane oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Onların yerine de önemli transferler yapacağız. Sadece gelecek oyuncularla ilgili değil, gidecek oyuncularla da ilgili çalışma yapmamız gerekiyor."

"İNŞALLAH OSİMHEN KALACAK, ÜMİDİM ÖYLE"

"Osimhen'e geçen yaz 'kesinlikle geliyor musun' diye sorduğumda Galatasaray'ı çok yakından takip ettiğini söyledi. Mertens'in burada olması da önemliydi. Osimhen'i almak bizim için çok önemli. Tabiki önemli teklifler var ama burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'in burada oynamaya ikna edecek çok şey var. Başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını bliyorum. Top burada Osimhen'de. İcardi'de de bunu yaşamıştık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddedip Galatasaray'ı seçmişti. Osimhen'in transferiyle ilgili de süreç devam ediyor. İnşallah Osimhen kalacak, ümidim öyle. Galatasaray elinden ne geliyorsa yapacak."

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

"Torreira benim için insan olarak da oyuncu olarak da çok değerli. Kötü gittiğimiz dönemlerde istifa hastagleri açıldı. Oyuncularla da bunun şakasını yapıyorsunuz. Trabzonspor kupa maçı sonrasın ben başladım, Torreira da dün tekrarladı. Bu yaşadıklarımızla eğlenebilmeyi de beceriyoruz. Yarın öbür gün ilk kötü gidişimizde bu istifa görüntülerini önümüze koyabilirler tabi."

"HİÇBİR OYUNCUMUZU SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Özellikle Türk oyuncularımızı satmayı düşünmüyoruz. Oyuncularımızı önce tutmak istiyoruz. Barış Alper'in talipleri çok fazla. Avrupa'da önemli takımların izlediği bir oyuncu. Yunus ve Abdülkerim'in performansları çok önemliydi Her oyuncumuzu çok değerliydi. Hepsi en iyisi hak ediyorlar. Burada Türk oyuncular çok önemli."

"Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kim gelecekse önemli bir yarış içinde olacak. Tabii ki bir kaleci gelecek ve Günay'la yarışacaklar. Kim daha iyiyse kaleci eldivenini alacak."

"Jelert genç bir oyuncu, yatırım yaptık. Her zaman bir piyasası var. Son dönemde çok fazla sakatlık geçirdi. Son maçta da ona süre vereceğiz. Frankowski önemli bir oyuncu. Takımın düştüğü dönemlerde onun da düşüşü oldu. Kanat beki olarak daha etkili bir oyuncuydu Frankowski. İlk oynadığı maçlarda kanat bek olarak oynattık ama devamındaki maçlarda dörtlüye döndük ve sağ bek olarak oynattık. Sallai'den de çok iyi bir sağ bek performansı aldık. Cuesta çok karakterli ve takım içinde de sevilen bir oyuncu. Son maçta da forma giydi Davinson ile iyi bir ikili oldu. Transfer yapıyorsunuz ama bazen yerine kalan oyuncu daha iyi oynayabiliyor. Geçen sene de bunu yaşadık. Gelen transferlerin bazen oynamama nedeni onların yerine oynayan oyuncuların daha iyi oynaması."

"Kiralıktan dönecek oyuncular var, Zaha, Zaniolo, Köhn gibi opsiyonları olan oyuncular var. Opsiyonları kullanılacak mı göreceğiz. Nelsson oynayamadığı için mutsuz oldu ve Roma'ya kiralık gitti. Satma şansımız olan oyuncular ya da takasta kullanacağımız oyuncular olabilir."

"TÜRK FUTBOLUNU, ÜLKEYİ KÖTÜLEDİ"

"Mourinho'nun Türkiye'de çalışması herkes için pozitif bir şeydi, öyle olduğu gözüküyordu en başta. Ama maalesef negatif anlamda bunu kullandı. Türk futbolunu kötüledi, ülkeyi kötüledi. Çok fazla hep olumsuz üzerinden gitti. Kendi imajını zedelemeye çalışan birinin verdiği ekstra bir çaba ortaya çıktı. Biz çok rahat hareket ettik, çok fazla dikkate almadık. Ama yine aynı saygım devam ediyor. Fiziki olarak bir saldırı oldu ama bunu fazla uzatmadık. Bunlar futbol içinde olabilen şeyler."

"AVRUPA'YA GİDEYİM DİYE BİR DÜŞÜNCEM YOK"

"Başarılı oldukça sizi takip eden kulüp sayısı artıyor. Benim Galatasaray'la sözleşme var ama onun yanında bir gönül bağım var. Ben üç sene şampiyon oldum, yüksekte bırakayım, Avrupa'ya gideyim diye bir düşüncem de yok. Galatasaray seviyesinde Avrupa'da çok fazla takım da yok. Buradaki atmosferi, tutkuyu hiçbir yerde bulamam. Benim için en önemli şey Galatasaray'da başarılı olmaya devam etmek. Yurt dışı için ileride neler olur bilemem ama benim için önemli olan Galatasaray'da başarılar yaşamak."



