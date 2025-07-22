Okan Buruk'tan Victor Osimhen itirafı: 'Galatasaray'a olan sevgisi olmasaydı...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports'a verdiği röportajda, Victor Osimhen transferindeki son durumu açıkladı.

Okan Buruk'un, Osimhen ve diğer transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Transferde önemli takviyeler yapıyoruz. Leroy Sane gibi çok önemli bir isme çok hızlı şekilde imza attırdık. Başkanımız, yönetimimiz bize hep destek veriyor."

'OSIMHEN' İ N B İ R AN Ö NCE İ MZA ATIP HEP İ M İ Z İ N RAHATLAMASI Ö NEML İ '

"Abdullah Bey ile birlikte Osimhen transferi için büyük emek veriliyor. Başkanımızın hedefleri, yönetim kurulumuzun istekleri var. Taraftar da hepimizi motive ediyor. Transferi tamamlayacağız. Çalışmalar sürüyor. Osimhen'in bir an önce imza atıp hepimizin rahatlaması önemli."

'OSIMHEN'DE SONA GELD İ K'

"Osimhen burada kimseyle vedalaşmadı. Kafası karışıktı ve düşünmek için süre istedi. Galatasaray'a olan bu sevgisi olmasaydı çok farklı şeyler düşünebilirdi. Çok ciddi teklifler aldı. Böyle yıldız oyuncuların, parayı bir kenara atıp Galatasaray ile mutluluğu seçmeleri çok önemli. Osimhen'de sona geldik. En kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum. Bu süreçte ben de görüştüm Osimhen'le ve tıkandığı yerlerde onun duygularını diri tutmaya çalıştım."

'KALEC İ TRANSFER İ Ö NEML İ '

"Kaleye ve savunmaya takviye yapmayı planlıyoruz. Sonrasında kim gidecek kim kalacak, bu konuda Eylüle kadar süremiz var. Osimhen transferi sonlandıktan sonra kaleci transferi önemli. Çok önemli bir bütçeyi Osimhen içim kullanmış olacağız. Kalan transferlerde bütçemizin durumu çok önemli. Kaleci transferinden sonra diğer transferlere bakacağız."