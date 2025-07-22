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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu!

22.07.2025 15:35:00
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Cumhuriyet/Spor Servisi
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Adı Galatasaray ile anılıyordu: Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da gündeminde olan Ahmetcan Kaplan, Köln'e transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

Victor Osimhen transferi sonrası eksik bölgeler için hızla aksiyon almaya hazırlanan Galatasaray'ın Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ı da listesine eklediği belirtilmişti.

Sky DE'nin haberine göre; Ajax, Ahmetcan Kaplan için 6 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulundu.

Bu talep sonrası Galatasaray'ın futbolcuya olan ilgisinin azaldığı ve 22 yaşındaki stoperin Köln'e transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Alman ekibinin, Ahmetcan Kaplan ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Genç stoperin yeni sezonda Köln forması giymesi bekleniyor.

İlgili Konular: #galatasaray #ajax #Ahmetcan Kaplan #Köln

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