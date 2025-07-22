Adı Galatasaray ile anılıyordu: Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı belli oldu!

Victor Osimhen transferi sonrası eksik bölgeler için hızla aksiyon almaya hazırlanan Galatasaray'ın Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ı da listesine eklediği belirtilmişti.

Sky DE'nin haberine göre; Ajax, Ahmetcan Kaplan için 6 milyon Euro'luk bonservis talebinde bulundu.

Bu talep sonrası Galatasaray'ın futbolcuya olan ilgisinin azaldığı ve 22 yaşındaki stoperin Köln'e transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Alman ekibinin, Ahmetcan Kaplan ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı. Genç stoperin yeni sezonda Köln forması giymesi bekleniyor.