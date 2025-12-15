Okan Buruk'tan yeni yıl mesajı: 'Önümüzdeki sene için en büyük dileğimiz...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir davette açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik direktör, yeni yıl mesajıyla ilgili gelen sorunun ardından, "İnşallah ülkemiz için, Türk futbolu için güzel bir yıl olsun. Avrupa'da başarılı olduğumuz, hem Türk futbolu adına hem ülkemiz adına dünyada bu başarıların devam ettiği bir yıl olsun" dedi.

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Bireysel olarak da tüm herkesin dileklerinin, dualarının kabul olduğu güzel bir yıl olsun" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN BAŞARILI OLMASI İÇİN..."

52 yaşındaki teknik direktör, "Çok yoğun bir tempo geçirdiniz. Bu tempoya nasıl ayak uydurdunuz? 2026 yılında bu tempo nasıl olacak?" sorusunun ardından, "Türk futbolunda önemli şeylerden biri, hem ülkemizde hem Avrupa'da başarılı olmak. Bunun için bir çabamız var. Önümüzdeki sene için en büyük dileğimiz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek. Her zaman olduğu gibi şampiyonluk bizim için önemli" yanıtını verdi.

Okan Buruk, "Onun yanında çok yoğun bir tempo var. Galatasaray gibi bir takımın başarılı olması için çok yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor hem de bizim çok yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu zaman zaman bizi yoruyor. Hem mental hem fiziksel olarak yoruyor. Oyuncuları da yoruyor ama futbol böyle sektör. Dünyadaki tüm futbolcular, sporculara baktığınızda çok ağır şartlar altında çalışıyorlar. Bunun güzel yanları da var, zorlukları da var. Başarılar geldikçe o zorlukları umursamıyorsunuz. Her şey başarıya bağlı biraz da" diye konuştu.