TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası'nda VAR gelişmesi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir statü değişikliğine gitti.

TFF'den yapılan resmi açıklamada, Türkiye Kupası grup maçlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağı duyuruldu.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır."

DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞTI

Bu kararla birlikte Türkiye Kupası'nda VAR uygulaması turnuvanın grup müsabakalarından itibaren devreye alınmış olacak.

Daha önce kupada grup müsabakalarında VAR uygulaması kullanılmazken eleme aşaması maçlarında kullanılıyordu.