Okan Buruk, tarihe geçti!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:22

Güncelleme: 04.10.2023 - 00:22

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetle tarihe geçti.

Galatasaray, İngiliz ekibini Old Trafford'da ilk kez mağlup ederken Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik adam oldu.

Öte yandan Okan Buruk, Manchester United'ı ikinci kez mağlup etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.