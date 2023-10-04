Okan Buruk, tarihe geçti!
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların başında Old Trafford'da Manchester United'ı mağlup eden ilk teknik direktör oldu. Genç teknik adam ayrıca Manchester United karşısında ikinci galibiyetini aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetle tarihe geçti.
Galatasaray, İngiliz ekibini Old Trafford'da ilk kez mağlup ederken Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Old Trafford'da galibiyet alan ilk teknik adam oldu.
Öte yandan Okan Buruk, Manchester United'ı ikinci kez mağlup etti. Başarılı teknik adam, 2020-2021 sezonunda Başakşehir'de de Manchester United'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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