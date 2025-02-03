Okan Buruk transferi açıkladı: 'Tamamlanırsa ayrılacak...'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 23:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 23:00

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yendi. Sarı kırmızılıların golünü Ahmed Kutucu attı. Galatasaray puanını 57 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Zor bir deplasmandaydık. Uzun zamandır kendi sahalarında kaybetmiyorlardı. Erken gol sayesinde maç bizim için biraz daha rahat geçebilirdi. Rakibimiz ikinci yarı daha dirençliydi. İki tane net diyebileceğimiz pozisyon verdik. Yorgunluklar oluyor. Çok fazla aynı oyuncularla oynadık. Eksiklerimiz vardı. Zor bir gündü bizim için. Puan farkı 6, artırmak istiyoruz. Puan farkını yukarı çekmeye çalışacağız.

Transfer dönemi... Alacağımız göndereceğimiz oyuncular olacak. Oyuncuların kafası karışıyor. Hücum hattına takviye yaptık. Batshuayi'nin transferi tamamlandı mı bilmiyorum. Bugün tamamlanırsa bizden ayrılacak. Alvaro Morata gibi çok önemli bir isim. Morata yorgun olmasına rağmen yüzde 100 performans sergiledi. Savunmaya çok katkı verdi. Savunmaya birkaç takviye yapmayı planlıyoruz. Fırsat transferi çıkabiliyor. Osimhen'in nasıl bir fırsat olduğunu gördük. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 3'üne kadar transfer dönemi vardı Avrupa'da. Türkiye'ye gelmek istemiyor oyuncular. Transfer kolay değil. Galatasaray'a hizmet etmek için...

Osimhen, Morata gibi çok önemli oyuncular var. Çok emek veriliyor. Psikolojik olarak da zor. Bir yandan çalışıyorsunuz bir yandan da eleştirilere bakmadan maça çıkmanız gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Lig var, kupa var. Bolu deplasmanına gideceğiz. Hava şartları nasıl olacak? Saha şartları nasıl olacak? İstediğimiz takviyeleri yaptıktan sonra kadromuz daha rahat olacak. Bu maçları oynayacak yeterlilikteyiz. Oyuncularımızın profesyonelliği, ekibimizin profesyonelliği... Bu süreci iyi geçirmeye çalışacağız."