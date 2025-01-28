Okan Buruk'tan transfer mesajı: 'Kimse enseyi karartmasın'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon kanalında sarı-kırmızılı takımın gündemine dair görüşlerini aktardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi ve transfer açıklamasında bulundu.
Panik yapılmaması gerektiğini belirten Okan Buruk, "Her transfer döneminde bu tip gelgitler oluyor. Geçen sene de bu zamanlarda umutsuzluk hakimdi. Ama son 2 yılın şampiyonu biz olduk. Şu an 6 puan farkla öndeyiz. En iyi futbolu uzak ara biz oynuyoruz. Dolayısıyla paniğe gerek yok" dedi.
"İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARLA GÖRÜŞME HALİNDEYİZ"
Transfere dair konuşan Okan Buruk, TV100'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
"İstediğimiz oyuncularla görüşme halindeyiz. Transfer bitmeden kimse enseyi karartmasın. Son iki senedir olduğu gibi finalde ipi biz göğüsleyeceğiz. Taraftarımız her zaman tepki gösterebilir ama onların desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var."
Etiketler: #okan buruk #galatasaray #transfer
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