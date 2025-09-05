Galatasaray'a transferi sonrası... Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa iddialarından transfer planlarına, sakat oyunculardan kaleci arayışına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"İSTİFA GÜNDEMİMİZDE YOK"

Son dönemde gündeme gelen istifa iddialarına değinen Tekke, "Biz buraya taraftarın isteğiyle geldik. Son yılların en zor döneminde göreve başladık. Taraftarımız istemediği anda buradan gideriz. İstifa gibi bir durum söz konusu değil. Aynı taraftarımızın baktığı şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TRANSFER VE GÜNDEMDEKİ İSİMLER

Tekke, transfer gündeminde yer alan oyunculara da değindi:

"Muhammed Şengezer ve Ernest Muçi isimleri geldi, ikisiyle de ilgileniyoruz. Kaleci tarafında maddi koşullar istediğimiz gibi olmadı, transfer şu an askıda. Muçi'nin adı dün akşam geldi, çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, beklentim olumlu."

Ayrıca Avrupa'dan gelebilecek isimlerle ilgili olarak, "10 numara dediğiniz şey illa klasik bir 10 numara olmayabilir. Beklentimiz olan ve araştırdığımız oyuncular var. Avrupa'da transfer kapandığı için buraya gelebilecek oyuncular belli. Biz her mevkiye bakıyoruz" dedi.

"TÜRK KALECİ BULAMIYORUZ"

Kaleci transferine ilişkin yaşanan sıkıntılara değinen Tekke, "Bir yıl kiralık bir kaleci olabilir. Türk kaleci bulamıyoruz. Yabancı sınırı nedeniyle sıkıntı var. Çok iyi kalecilerde ciddi rakamlar oluyor. Çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

Uğurcan Çakır'ın ayrılığıyla ilgili de konuşan Tekke, "Uğurcan'ın açıklamaları her şeyi net ortaya koyuyor. Futbolculuk dönemimde ben de ayrılmak zorunda kalmıştım. Bu işin doğasında var. Üç genç kalecimiz var, özellikle Onur Alp yeni başladı. Ancak sakatlığı var, umarım Fenerbahçe maçına kadar yetişir" dedi.

WAGNER PINA VE SAKATLIK SIKINTISI

Takımın ritim kazanan isimlerinden Wagner Pina'nın sakatlığını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Dört haftada en çok ritim yakalayan oyuncumuzdu. Umarım bir an önce döner ama Fenerbahçe maçına yetişmesi zor görünüyor. Alternatiflerimiz az, yavaş yavaş belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAHİCİLİĞİMİ KAYBEDEMEM"

Son olarak gündeme gelen eleştirilere değinen Tekke, "Çok ciddi, alakası olmayan şeylerle ilgili gündem oluşuyor. Biz sürekli buradayız. Yorumların bazıları doğru olabilir ama çoğunluğu yanlış. Ben sahiciliğimi kaybedemem. Sistem bunu istese de ben sahiciliğimi kaybetmeyeceğim" dedi.

YENİ TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Fatih Tekke, yeni transfer Benjamin Bouchouari için, "Bouchouari ile ilgili söyleyeyim. Omurunda bir stres kırığı var. Bu üç ay önce olan bir şey. Bu oyuncu bence sağlamlaşırsa, iyi olursa bizi çok heyecanlandıracak bir oyuncu. Zaten sakatlanmamış olsa bizim bu maliyetlere Trabzonspor'a gelmeleri mümkün değil. Bu riski ben aldım. Allahım inşallah utandırmaz. Trabzonspor adına aldım. Risk bana ait" diye konuştu.