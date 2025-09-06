Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'a Victor Osimhen şoku: Karşılaşmaya devam edemedi!

Galatasaray'a Victor Osimhen şoku: Karşılaşmaya devam edemedi!

6.09.2025 19:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'a Victor Osimhen şoku: Karşılaşmaya devam edemedi!

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, sakatlık yaşamasının ardından oyundan çıktı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli maçta sakatlandı.

Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #victor osimhen

İlgili Haberler

Galatasaray'dan zemin açıklaması!
Galatasaray'dan zemin açıklaması! Galatasaray, RAMS Park'ın zemini hakkında ayrıntılı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, " Çim sahamız, yapılan işlemler sayesinde kısa süre içinde yeniden yeşil görüntüsüne kavuşacak ve hem Süper Lig hem de Avrupa kupası maçlarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a transferi sonrası... Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması!
Galatasaray'a transferi sonrası... Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa iddialarından transfer planlarına, sakat oyunculardan kaleci arayışına kadar birçok konu hakkında konuştu.
Galatasaraylı efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'a imza attı!
Galatasaraylı efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'a imza attı! Süper Lig ekibi Alanyaspor, Galatasaraylı efsane Rumen oyuncu Gheorghe Hagi'nin 26 yaşındaki oğlu Ianis Hagi'yi renklerine bağladı.