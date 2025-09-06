Galatasaray'a Victor Osimhen şoku: Karşılaşmaya devam edemedi!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli maçta sakatlandı.
Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başladı.
Golcü futbolcu, sakatlık yaşadıktan sonra oyuna devam edemedi ve 36. dakikada kenara geldi.
