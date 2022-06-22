Okan Buruk, Vedat Muriç'i istedi

22 Haziran 2022 Çarşamba, 17:38

Galatasaray'ın başına geçmeye hazırlanan Okan Buruk, transfer için de çalışmalarına başladı.

İtalyan basınında yer alan haberde, genç teknik direktörün Lazio'da forma giyen Vedat Muriç'i arayıp görüştüğü aktarıldı. Okan Buruk ve Kosovalı forvetin Çaykur Rizespor'da birlikte görev yaptığı hatırlatılırken, Okan Buruk'un Muriç'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

CENK ERGÜN PAZARLIKLARA BAŞLADI

Öte yandan Galatasaray'da sportif direktörlük görevine geri dönen Cenk Ergün'ün de Lazio ile pazarlıklara başladığı ifade edildi.

Muriç'in geçen sezonun ikinci yarısını geçirdiği Real Mallorca'nın da 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Ancak İspanyol ekibinin tekliflerinin Lazio'nun beklediği gibi 12 milyon euro civarında olmadığı, Galatasaray'ın bu konuda masada daha güçlü olduğu öne sürüldü.

GOMIS SATILABİLİR!

Galatasaray'ın ayrıca, Vedat Muriç transferini tamamlaması durumunda Bafetimbi Gomis'i de satabileceğinin altı çizildi.