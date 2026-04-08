Okan Buruk, Victor Osimhen'in dönüş tarihini duyurdu: 'Şartlar uygun olursa...'

8.04.2026 23:24:00
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından sakatlığı bulunan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan ve Lemina'nın golleriyle 3-1 yendi.

Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugünkü kadro hiç beklenmedik bir kadroydu. Bazı maçlar tahmin edilebilir, saygı duyuyorum. İçeriden haber alınabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ancak Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Önlem almamız gerekiyor. Belki son antrenmanda 11'i belli etmeyip ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. İçerideki hainleri bulacağız. İçeride Galatasaray'a zarar verip, kadrosunun yayılmasını sağlayan hainler var!"

VICTOR OSIMHEN'iN DÖNÜŞÜ

"Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."

