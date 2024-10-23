Okan Buruk'tan 3'lü savunma yanıtı: 'Elimizdeki kadroya göre...'
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Elfsborg'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi görüşlerini aktardı. Okan Buruk, kadro tercihi hakkında, "Karşımızdaki takım 3'lü oynadığı için onların dizilişine göre adapte oluyoruz. Hem de elimizdeki kadroya göre, oyunculara göre adapte olacağız" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Elfsborg'u konuk edecek.
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımının teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk karşılaşmaya ilişkin, "İlk devre gündüz ikinci devre karanlıkta olacak. Zeminimiz daha iyiye gidiyor. Topun daha çok bizde olacağı bir maç tahmin ediyorum. Rakibimizi önemsiyoruz ve buna göre maça başlamamız gerekiyor. Kafamızda rakip analizini yapıyorsunuz ama sahadaki aksiyonlar daha önem kazanıyor. Oyuncularımın kalitesini ve tecrübesine güveniyorum" ifadelerini kullandı.
3'LÜ SAVUNMA TERCİHİ
Elfsborg karşısındaki 3'lü savunma tercihi için Okan Buruk, "Biz aslında 3-4-3 oynayan takımlara karşı 3'lü durduk. Rakipleri karşılarken 3-4-3 ya da 3-5-2 şeklinde durduk. Karşımızdaki takım 3'lü oynadığı için onların dizilişine göre adapte oluyoruz. Hem de elimizdeki kadroya göre, oyunculara göre adapte olacağız. Önde iki tane forvetimiz var. Top bizdeyken de farklı dizilişler olacak. Rakibin geçiş hücumlarını etkili yaptığını düşünürsek savunma üçlümüzün bizim için önemli olduğu ortaya çıkıyor. İyi geçiş yapan takım. Hücuma etkili çıkan bir takım. 3'lü dizildiğimizde bunları biraz azaltma şansımız olacak. Çok fazla geriye çekilden bir takım değiller. Oyunlarımızın bireysel yeteneklerine iş düşüyor." yanıtını verdi.
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