Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi oyuncularına uyarı
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncularını uyardı.
Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Okan Buruk
OKAN BURUK'TAN UYARI GELDİ
Bu 5 isim, Kayserispor karşısına da sınırda çıkmış, ancak sarı-kırmızılılar mücadeleyi firesiz tamamlamıştı. Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sınırdaki oyuncularından yine basit kartlara dikkat etmelerini istiyor.
3 EKSİK VAR
Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve Mathias Ross kadroya dahil edilmedi.
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