Okan Buruk'tan Alanyaspor maçı öncesi oyuncularına uyarı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:14

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:14

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada Nef Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk

OKAN BURUK'TAN UYARI GELDİ

Bu 5 isim, Kayserispor karşısına da sınırda çıkmış, ancak sarı-kırmızılılar mücadeleyi firesiz tamamlamıştı. Fanatik'in haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sınırdaki oyuncularından yine basit kartlara dikkat etmelerini istiyor.

3 EKSİK VAR

Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve Mathias Ross kadroya dahil edilmedi.