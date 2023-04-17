Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 3 eksik!
Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Salı günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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