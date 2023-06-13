Okan Buruk'tan şaşırtan sözler!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 20:46

Güncelleme: 13.06.2023 - 22:02

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV 100 kanalında Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, sezon başında transfer edilen Juan Mata'nın az oynatılması nedeniyle kendisine sitemde bulunduğunu söyledi.

Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazımdı. 2.44 ile şampiyon olduk. Başakşehir ile şampiyon olduğumda puan ortalaması 2.10'du.Biz hep böyle 23 üzerinden gittik. Başlığımızı 23 üzerinden attık. Mucizevi bir şey oldu. Hiçbir şey mucize değil bu ligde ama geçen seneyi 13. sırada bitirdik, bu sene şampiyon olduk. Hak edilmiş şampiyonluk başlığını atarım. Fenerbahçe ve Beşiktaş da başarılı baktığında. 3 takım başarılı oldu, 1'i daha başarılı oldu.

"TAKIM BULMAK ZORLAŞIYOR"

Aslında ilk antrenmanda konuştuğum insanlar yok şu an. Kampa gittiğim kadro bu kadro değil. İlk kampımızın kadrosundan 2-3 kişi kaldı. Bir takımdan ayrıldığında, kendi seviyenizde takım bulmak zorlaşıyor. Sergen Hoca onu yaşıyor. Başakşehir sonrası 1.5 sene bekledim. Kendi seviyenizdeki takımlarda çalışmalısınız. Şampiyon ünvanı alınca o seviyede gitmelisiniz.

"DOĞRU BİR EKİP"

Bugün stadyum doluluk oranlarına baktım, 45 bin ortalama ile oynamışız. Stadyum açıldığından beri en yüksek ortalama olabilir. Seyirci, takıma inandı. Bu psikolojiyi erken kırdık. Transferler çok önemliydi bunda. Galatasaray'da çalışmadan önce 'Bir gün inşallah Galatasaray olacak, en doğru zamanda olsun' derdim. Dursun Bey, Erden Bey... Doğru bir ekip, doğru zamanda oldu. Sadece futbolcu, hoca değil; camia ve Galatasaray olarak şampiyon olduk.

"SEVDİĞİMİZ OYUNCULAR İLE YOLLARI AYIRDIK"

Geçen seneden Kerem, Nelsson, Marcao en başarılı, ayakta kalmış oyunculardı. Biri transfer oldu sezon başında. Onun yerine hemen birini koymak gerekti. Diğer bölgelere transfer gerekiyordu. Oyuncular da psikolojik olarak düşüşteydi. Türk oyunculardan tepki alanlar vardı, baskıyı hissedenler vardı. Çok sevdiğimiz bazı oyuncularla yolları ayırdık. Genel olarak birçok mevkinin transfere ihtiyacı vardı. Bunun üzerinden gittik.

"FATİH HOCANIN KARİYERİ KİMSEDE YOK"

İmza attıktan sonra Fatih Hoca beni aradı, tebrik etti. Benim için çok değerli, Galatasaray ve ülke için değerli bir insan. Hepimiz çok saygı duyuyoruz. Şampiyonluk sonrası konuştu. Onlar, Türk teknik direktörlerin yolunu açan, hedef gösteren biri. Fatih Hoca, Avrupa'da iki önemli kulüpte çalıştı. Türkiye'de yetişmiş teknik direktörler arasında bu kadar başarılı bir kariyer kimsede yok. Fatih Hoca ile özellikle konuştuk. 'Okan hayırlı olsun' dedi. Hoca özellikle, 'Sormak istediğin bir şey olur, danışmak istediğin bir şey olur telefonum sana hep açık' dedi. Yanımızda olması, hissettirmesi, destek olması önemlidir.

"BANA KIZDIĞINI SÖYLEDİ"

'Dün Juan Mata ile konuştuk. İnanılmaz değerli bir insan. Zaman zaman bana kızdığını söyledi. Az oynayan, çok oynayan durumu farklı oluyor. Oynamayan oyuncu zaman zaman mutsuz oluyor. Takım içerisindeki iyi davranışlı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi Mata. Benim için önemlisi bu. Disiplini daha uzun süreli kurabiliyorsunuz. 30-32 tane farklı insanla konuşuyorsunuz. Farklı tepki geliyor. Bazen duymamazlıktan geliyorsunuz. Bir ağabey, baba gibi sarılmak, işin içinde tutmak gerekiyor. Kovmaya başladığınızda birçok kişiye zarar verebilirsiniz. Benim doğamda önce oyuncuyu kazanmak var. Ben de, oyuncu da hata yapabiliyor. Oyuncuya anlatmak gerekiyor, neden az oynadığını. Zaman zaman bunu daha çok yapmak gerekiyor. Telaşın içinde unutabiliyorsunuz. İyi niyetli olduğunuzu, sevdiğimizi, saygı duyduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Bu bağı o zaman kurabiliyorsunuz.'

"GOMIS İLE KRİZ YAŞADIK"

Bir oyuncunun sorunu olabilir, benle olabilir, başka arkadaşıyla sorunu olabilir. Hep beraber çözünce sorun kalmıyor. Sarılarak çıkıyorsun. Benim de hata yapma şansım var, hata yapabilirim. Böyle bir şey var. Oyuncu da yapabilir. Bunu hep beraber çözmek, onları da işin içine katmak. Gomis ile böyle bir kriz yaşadık. Hepimizin çok değer verdiği biri. Şampiyonlukta çok payı var. Sezon başı attığı goller, sezonun devamında takıma verdiği destek, oynamadı hiç ses çıkarmadı. Sadece bir maçta bir şeye bozuldu, tepki koydu ortaya. Tekrar onu oyuncularımla beraber kazanmak benim için çok önemli, çok değerli. Gomis'in son senesiydi. Oynayarak uğurladık.

"ICARDI SORUNLU GİBİ LANSE EDİLDİ"

Icardi'yi hem kazandığımız, aile olduğumuz yer orası oldu. İlk hafta gelince herkese söyledim. Icardi, gerçekten sorunlu biriymiş gibi lanse edildi falan ama gerçekten iyi biri, iyi kalpli, iyi profesyonel, hep antrenman yapan, egosu olmayan, arkadaşlarıyla ilişkisi bu kadar iyi olan bu seviyede oyuncu bulmak çok zor.

"ÇOK SEVİNMEDİM"

Başakşehir'e 7 attığımız maçta 1 ve 2. golden sonra çok ekstra sevinmedim. Emre benim arkadaşım, Başakşehir ise şampiyonluk yaşadığım eski takımım. Bu tür sonuçlar futbolun içinde var.

"EN ZORLANDIĞIM MAÇTI"

En zorlu maçın, ilk maçım Antalyaspor. Bir önceki sezonun en iyi takımlarından biriydi. En stresli maçlardan biriydi. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri stresliydi. Bir de belki son Ankaragücü maçı. En çok heyecanlandığım maçtı.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL ACIMASIZ"

Son 3 şampiyon, ertesi sezon ligin ortasında ayrıldı. Sergen Hoca, Abdullah Hoca... Bunu ben başlattım 2019'da. Futbol acımasız. Teknik adamlar için özellikle, bazı ülkelerde daha acımasız. Bizim ülkemiz onlardan biri. Çabuk tüketen bir yapımız var. Bazen yabancı teknik adamlara da yapıyoruz. Türkler'e daha kolay yapılıyor. Genel olarak Türkiye'de bir acele, telaş var.

''SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'YE GİDERSE BAŞARILI OLUR MU?''

Nereye giderse gitsin başarılı oldu. Başarılı oyunlar oynattı. Şampiyon takımlara oyun olarak çok uyuyor Sergen Hoca'nın uyumu. Akıllı bir kere. Ligi, oyuncuyu, oynanacak oyunu biliyor. Bir yere giderse yine başarılı olacaktır.

"YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTERİM"

Türk teknik direktörler için yurt dışına açılma zamanı geldi. Nasıl Türk oyuncular yurt dışına gidiyorsa... 'Network'ü genişletmek gerekiyor. Başarılı Türk teknik adamların gitmesi gerekiyor. Okan Buruk burada başarılı olunca herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Profesyonel çalışma gerekiyor. Hamit Altıntop ile bunu konuşuyoruz. Kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Portekiz, Sırbistan, Hırvatistan bile yapıyor. Hırvat hocalar dünyanın her yerinde çalışıyor. Bizim jenerasyonun hedef seçmesi gerekiyor. Yurt dışında futbol oynadım, bunu tattım. Bir kültür öğrendim. Kişisel gelişim için de önemli. Sosyal hayatınız farklı oluyor. Yurt dışında çalışmak isterim. Türk teknik adamların bunu yapması gerekiyor.

"OYNATILMAYA MECBUR BIRAKILDI"

Arda Güler'i çok beğeniyorum. Çok büyük futbolcu olacak. Yurt dışında da kiminle konuşsak, hangi oyuncu deseler burada Arda Güler öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin kadrosunu yazdığınız zaman belki de ilk sırada yazılacak isim Arda Güler. Çok güvenilmedi, biraz geç oldu. Hem taraftar, hem medya o kadar bastırdı ki oynatılmaya mecbur kalındı. Oynayınca da etkiledi.

"MEVKİSEL OLARAK TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Arda Güler'i herkes ister. Oyunu bu kadar değiştirebilecek bir oyuncu. Şutu, pası, son pası var. Biraz fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor. Yaşı daha çok küçük. Her şeyi gelişecek. Klas bir oyuncu. Son yıllarda böylesini az görüyoruz. Çok değerli bir isim. Mevkisel olarak, 10 numara olarak Türkiye'nin en iyisi Arda Güler. Kerem muhteşem oynadı. En değerli yerli oyuncular arasında Kerem'i görüyorum. Pasları, kornerleri, serbest vuruşları... İkinci yarıda çok iyi oynadı. Arda ile birlikte Kerem en iyisi.

"PARA İÇİN GİDECEK OYUNCU DEĞİL"

Kulübümüz, Icardi için üzerine düşen ne varsa yapacak. İçimi rahatlatan şey bu. Icardi, buraya çok değer veriyor. Arap piyasası dengeleri etkiliyor. Suudi Arabistan, bu sene bizim için korkulu rüya oldu. Icardi için yüksek maaşlar konuşuluyor ama bilmiyorum. Yaşayacağı yer ve bulunacağı ortam da önemli bir oyuncu. Direkt para için gidecek bir oyuncu değil. Ligin marka değerine de katkı sağladı. Ne yapıp edip kalmasını sağlamalıyız.

"LİSTEMDEKİ İLK İSİMDİ"

Torreira benim için çok önemliydi. Listemdeki ilk isim oydu. Torreira'yı bitirdik. Benim için kritik yer orasıydı. Orayı net bitirdik. Son gün transferi çok fazla yaptık. Icardi sonlara doğru geldi, Rashica, Yusuf Demir, Mathias Ross. Hep son dakika transferi yaptık.

"EN ÇOK İSTEDİĞİM OYUNCU"

Şu an en çok istediğim oyuncular Rashica ve Icardi. Geçen seneki takımda çok önemli roller aldılar. İkisinin de kalmasını isteriz.Icardi yerine B planı yapıyoruz ama bekleme süresini göz önüne almak gerekiyor. Karar verebilir, geçe kalabilir. Biz oraya her türlü 1 adam almak. Bizim gibi takımlar en az 3 forvetle oynuyor. Her ihtimalde 2-3 santrfor bulunduruyoruz. 1 tane alıp Icardi'yi beklemek gerekiyor."