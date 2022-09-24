Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 23:03

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, İstanbulspor ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası Arda Turan ile ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.

Okan Buruk, futbol kariyerini noktalayan Arda Turan'ın teknik ekip arasında yer alıp almayacağı ile ilgili olarak, "Arda bizim için ve Türk futbolu için çok değerli bir isim. Galatasaray'ın kapıları onun için her zaman açıktır." dedi.

Okan Buruk ayrıca, "Arda'nın da futbol sonrası hangi konuda futbolun içinde olacağına kendi karar verecek. Bununla ilgili kendini geliştirecektir. Geleceğine yatırım yapacaktır. Arda bizim için önemli. Şu anda böyle bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu.