Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Okan Buruk'tan Cumhuriyet paylaşımı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:17
Okan Buruk'tan Cumhuriyet paylaşımı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşımda bulundu.

Hocamız Okan Buruk yaptığı paylaşımda, "İlelebet Cumhuriyet! Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.


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