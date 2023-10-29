Okan Buruk'tan Cumhuriyet paylaşımı!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:17

Güncelleme: 29.10.2023 - 14:17

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşımda bulundu.

Hocamız Okan Buruk yaptığı paylaşımda, "İlelebet Cumhuriyet! Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.