Okan Buruk'tan derbi güvencesi: "Kazanacağız"

Yayınlanma: 22.02.2025 - 10:55

Güncelleme: 22.02.2025 - 10:55

UEFA Avrupa Ligi defterini kapatan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Sporx'in haberine göre, yeknik Direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar maçından sonra yöneticilerle bir araya geldi ve durum değerlendirme toplantısı yaptı.

"HEPSİ ÇOK HIRSLI!"

Sarı-kırmızılı teknik adam bu görüşmede, "Aslında biz turu Hollanda'da kaybettik. 10 futbolcumuz eksikti. Kırmızı kart gördükten sonra da farklı mağlup olduk. Derin bir u¨zu¨ntu¨ içindeyim ama Fenerbahçe derbisinde her s¸ey c¸ok farklı olacak. Ben futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum. Hepsi dört gözle bu maçı bekliyor ve hepsi çok hırslı. Kazanacagˆımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

DETAYLI ANALİZ YAPIYOR

Okan Buruk'un dev derbi ic¸in ekibiyle birlikte yogˆun bir mesai harcadıgˆı ve Sarı-Lacivertliler'i detaylı olarak analiz ettigˆi belirlendi.