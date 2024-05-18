Okan Buruk'tan derbi öncesi kadro kararı: Savunmada değişiklik!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Fenerbahçe derbisinde Abdülkerim Bardakcı yerine Davinson Sanchez'e şans vereceği iddia edildi.
Teknik direktör Okan Buruk, derbide kadrosunda değişiklik yapma kararı aldı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez görev alacak.
Fenerbahçe karşısında Muslera'nın önünde Kaan-Nelsson-Sanchez- Köhn dörtlüsü olacak.
ZOR KARARI VERECEK
Orta sahada Torreira'yı tamamlayacak isim ise henüz netleşmedi.
Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu arasında tercih yapılacak. Derbide hücum hattı değişmeyecek. Sağda Ziyech, solda Barış Alper, 10 numarada Mertens ve ileri uçta İcardi gol arayacak.
GALATASARAY'DA KAMP YOK
Karagümrük galibiyeti sonrasında iki gün izin yapan G.Saray, çarşamba Florya'da toplandı. Perşembe gününden itibaren ise tesislerin kapısı dış dünyaya kapatıldı.
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını strese sokmak istemediği için Fenerbahçe'ye özel kamp uygulamayacak. Galibiyete prim sözü veren yönetim, oyuncuların motivasyonunu bozmamak için Süper Kupa kutlaması organize etmedi.
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