Okan Buruk'tan dikkat çeken paylaşım: 'Hedef 24...'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"HEDEF 24"
Başarılı teknik direktör, sosyal medya hesabından, "Hedef 24, Konsantrasyon" diye bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı hocanın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
Okan Buruk'un paylaşımı şu şekilde:
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