Okan Buruk'tan dikkat çeken paylaşım: 'Hedef 24...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:43
Okan Buruk'tan dikkat çeken paylaşım: 'Hedef 24...'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HEDEF 24"

Başarılı teknik direktör, sosyal medya hesabından, "Hedef 24, Konsantrasyon" diye bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı hocanın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Okan Buruk'un paylaşımı şu şekilde:


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