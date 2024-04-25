Okan Buruk'tan dikkat çeken paylaşım: 'Hedef 24...'

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:43

Güncelleme: 25.04.2024 - 16:43

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HEDEF 24"

Başarılı teknik direktör, sosyal medya hesabından, "Hedef 24, Konsantrasyon" diye bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı hocanın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Okan Buruk'un paylaşımı şu şekilde: