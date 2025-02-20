Okan Buruk'tan Fenerbahçe cevabı! 'Sezonun en önemli maçı'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 23:44

Güncelleme: 20.02.2025 - 23:44

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor durumlara düşürmekti. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölüm vardı. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu.

Davinson'u bir sonraki maçta korumak için aldık. Çok deparlı oynadı. Sakatlık tehlikesi olmaması için dışarı aldım.

İkinci yarı daha çok istediğimiz gibi, gole gitmeye çalışırken kalemize ilk gelen top oldu. 2-2'ye gittik ama çok pozisyon verdik. Günay'ın kurtarışları oldu. Çok başarılı maç çıkardı.

Saha içerisinde bence iki maçta da, kadromuzun daralması, sakatlıklar, cezalar, yazamadığımız oyuncular... İki maçta da şanssızlığımız kadro darlığı. Tura tutunamamamızı sağladı. Çok iyi başlayan Avrupa serüveni, bugün sonlandı. Sevindiğimiz yan, sakatlık olmaması. 3 gün arayla iki maç oynadık. Rakibimiz bize göre daha diriydi. Lig maçları, federasyon tarafından ertelendi. Sakatlık tehlikesi vardı. Torreira'yı çıkardık, sakatlık korkusu vardı. Osimhen'i de ne zaman çıkartacağız, ne kadar sahada kalması gerekir diye düşünürken, çünkü diğer forvetimiz Morata da sakat, 80'de çıkardık.

İstediğimiz bir gece olmadı. Daha ümitliydik. İlk golü bulsak maçın içerisine girebilirdik. Performans olarak iyi birkaç isim sayabiliriz. Genel olarak kendi kalitemizin altında kaldık.

Pazartesi günü derbi maçı var. Ne söylemek istersiniz?

Arkaya dönüp baktığımda, kulübenin arkasına, çok önemli 5-6 oyuncu bekliyordu o maçı. Onların bizlerle olması, kadro genişliğimiz, bu tür maçları oynayabilecek oyuncu yapısı bizim için avantaj olacak. Kendi sahamızda olacak. Arada 4 gün var. Dinlenme süresi yeterli. Seyahat etmiyoruz. Dinlenme süresi yeterli. Oynamayan oyuncularla taktiksel çalışma olacak. Pazar günü taktiksel çalışma olacak. Diri, isteyen, bekleyen oyuncularımız var. İki maç üst üste oynayan oyuncular fiziksel ve mental olarak daha hazır olacak. 6 puan öndeyiz ligde. İç sahada oynayacağımız maç, bu sezonun en önemli maçı."