Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 21:52

Güncelleme: 21.02.2024 - 21:52

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Sparta Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz. İlk maçtaki avantajı bir kenara bırakıp bu maça odaklanacağız. İlk maçta bizi ne kadar zorladıklarını biliyoruz. Hem savunmada hem hücumda dikkat etmemiz gerekiyor. Ligdeki son 3 deplasmanda iyi işler yaptık. Rakibimiz oynayan bir takım ama Galatasaray her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takım. İlk maçın üstüne çıkarak daha iyi bir performans vermemizi bekliyorum.

Tenis oynamıyoruz, tek başıma bir şey yapmıyorum. Geçen seneden beri kazanma odaklıyız. Camiamıza karşı bir sorumluluğumuz var ve bu da kazanmak. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Bu düşünce de rekorları getiriyor. Bundan önce de böyle olmuş, bundan sonra da böyle olacak. Hep beraber bir şeyleri yaşıyoruz. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı, ben başında olduğum için benim adım geçiyor.

Galatasaray taraftarı buraya akın edecektir. Bizim ne kadar seyircimiz olacağı maç günü ortaya çıkıyor. Güzel bir takıma karşı, güzel bir atmosferde oynayacağız. Sparta Prag ile futbolcuyken karşılaştığımda Nedved çok önemli işler yapmıştı. İnşallah antrenör olarak yarın kazanan ben olurum.

Sparta Prag'da 3 önemli eksik var. Savunmada sol ayaklı oyuncuları eksildi, oyun kurmada 3 tane sağ ayaklı oyuncuları olacak. Takımın skor yükünü çeken iki oyuncuyu da kullanamayacaklar. En önemli eksikler bunlar rakibimiz için.

Aurier ve Ziyech'in Beşiktaş maçında dönmesini hedefliyoruz. Kaan'ın da ağrıları var ama oynamaya devam ediyor. İdareli bir şekilde kullanıyoruz. Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim isteğimiz bizimle devam etmesi, inşallah bu şekilde olacağını düşünüyorum."