Okan Buruk'tan Günay Güvenç sürprizi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbide kaleyi Günay Güvenç'e emanet etti.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe 11'inde beklenmedik bir değişiklik yaptı.
Okan Buruk, derbide kaleyi Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e verdi. Bu sezon kupa maçlarında ve Muslera'nın cezalı olduğu maçlarda koruyan Günay, derbide Fenerbahçe karşısında da görevde olacak.
öte yandan, kaptan Muslera'nın yokluğunda kaptanlık pazubendi Abdülkerim Bardakcı'da olacak.
Etiketler: #okan buruk #Günay Güvenç #fernando muslera #galatasaray
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