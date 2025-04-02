Okan Buruk'tan Günay Güvenç sürprizi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 20:11

Güncelleme: 02.04.2025 - 20:11

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe 11'inde beklenmedik bir değişiklik yaptı.

Okan Buruk, derbide kaleyi Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e verdi. Bu sezon kupa maçlarında ve Muslera'nın cezalı olduğu maçlarda koruyan Günay, derbide Fenerbahçe karşısında da görevde olacak.

öte yandan, kaptan Muslera'nın yokluğunda kaptanlık pazubendi Abdülkerim Bardakcı'da olacak.