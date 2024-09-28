Okan Buruk'tan maç sonu hakem ve fikstür isyanı! 'Bunun devam edeceğini düşünüyorum!'
Trendyol Süper Lig'i 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da maç sonrası teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, 'Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptığı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış!' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
"En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Victor Osimhen'de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık.
3-1'den sonra net pozisyonlar vermedik ancak oyun kendi isteğimizin dışına çıktı. Savunma arkaya kaçmaya başladı. Verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene... Bunun devam edeceğini düşünüyorum! Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptığı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış! Hazır olda mı hava topuna çıkacak. Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. VAR çağırdı, verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler.
Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım. Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. Sahada bunu önemsemediğimiz durumlar oldu. 3-2'den sonra kendi oyunumuzu oynayamadık, oynamak da istemedik. Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik. Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu puan kaybı çok sürpriz oldu.
Mauro Icardi'nin hareketliliği iki forvette önemliydi. Hem onun, hem de Victor Osimhen'in attığı gollerle oynadığımız sistemin doğru olduğunu gösterdik. İkinci yarı bunu yapamadık. İki forvetle daha önde ve daha doğru oynadık. İkinci yarı geriye gittik. Bu ikili forveti kullanacağız, üçlü savunma ve dörtlü savunma ile deneyeceğiz."
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