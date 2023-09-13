Okan Buruk'tan Metin Oktay paylaşımı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ölüm yıldönümünün 32. yılında Türk futbolunun efsanesi Metin Oktay'ı andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:10
Okan Buruk'tan Metin Oktay paylaşımı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Metin Oktay için bir paylaşımda bulundu.

Başarılı teknik direktör, ölümünün 32. yılında anılan Metin Oktay için, "Saygı ve özlemle anıyoruz" paylaşımı yaptı.

Okan Buruk'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Tecrübeli hocanın paylaşımı şu şekilde:


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