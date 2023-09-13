Okan Buruk'tan Metin Oktay paylaşımı!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:10

Güncelleme: 13.09.2023 - 13:10

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Metin Oktay için bir paylaşımda bulundu.

Başarılı teknik direktör, ölümünün 32. yılında anılan Metin Oktay için, "Saygı ve özlemle anıyoruz" paylaşımı yaptı.

Okan Buruk'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Tecrübeli hocanın paylaşımı şu şekilde: