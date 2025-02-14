Okan Buruk'tan özeleştiri: 'Bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 01:44

Güncelleme: 14.02.2025 - 01:44

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar 4-1 yenilirken tek gol Roland Sallai'den geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yenilgiyi TRT Spor'a değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Eksik geldik, önemli eksiklerimiz vardı. Ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. 11'e 11 oynarken de kötü oynadık. Kötü işler yaptık. Her şeyi kötü yaptık. Savunma da yapamadık, pas veremedik, topu tutamadık. İlk yarının sonuna doğru Kaan'ı merkeze almıştık ama sarı kart riskini azaltmak için sağa almıştım. 10 kişi kaldıktan sonra da savunmayı iyi yapamadık. Acı bir gün. İkinci maçı sahamızda oynayacağız, ümidimizi kesmedik. Önümüzde Rizespor maçı var. Orada kazanıp ligdeki avantajımızı devam ettirip Avrupa'da ilerlemek istiyoruz. Kendi sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. İkinci maçta turu almak için elimizden geleni yapacağız."

"GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ"

AFAS Stadyumu'nda maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, rövanş maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

“Bir yarış içindeyiz. Hem Avrupa hem Türkiye'de yarışıyoruz. Şu anda ligde en yakın rakibimizin 6 puan önündeyiz. Geçiş sürecindeki en zor maçımızı bugün oynadık. Kadromuza yeni katılan oyuncular, sakat oyuncular, cezalı oyuncularımız vardı. Bu maçı geçseydik önümüz çok açtı. Bu maçtaki mağlubiyet bizi yaraladı. Rövanşta çevirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ayrılanlar oldu. Avrupa listesine yazdıklarımız ve yazamadıklarımız oldu. Bizim için tekrar bir kadro yapılanması ve yenilenmesi başlıyor."