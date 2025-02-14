Galatasaraylı Roland Sallai bir ilki yaşadı!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Roland Sallai bir ilki yaşadı.
Galatasaray forması giyen Roland Sallai, AZ Alkmaar maçında bir ilk yaşadı.
Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atan Roland Sallai, bu turnuvalarda ceza sahası dışından ilk kez ağları havalandırdı.
İşte Sallai'nin golü:
??Sallai gelişine harika vurdu Galatasaray’a beraberliği getirdi!pic.twitter.com/8iosokE0XI— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) February 13, 2025
Etiketler: #Roland Sallai #galatasaray #AZ Alkmaar #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Galatasaraylı Sallai bir ilki yaşadı!
- 'Çok iyi bir sonuç diyemem'
- Ferençvaroş, tek golle avantajı kaptı
- Real Sociedad, Midtjylland deplasmanında avantajı kaptı
- Ümraniyespor'dan evinde kritik galibiyet
- Ajax, Belçika'da avantajı kaptı!
- 'Devamlı kadro sızıyor'
- Karagümrük adım adım Süper Lig'e
- PFDK, Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı!
- Olaylı maç hakkındaki kararlar belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Hakan Şükür yasası geliyor
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- 'Bana 'aday ol, sonra AKP'ye katıl' dedi'
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü'nden sert yanıt!
- Halil Konakcı’ya Saray’dan destek geldi!
- Özel’den ‘iki adaylı formül’ sorusuna net yanıt!
- Tolga Karel: 'Fırat Tanış'ın ağzını burnunu kıracağım'
- Sevk yazısı ortaya çıktı