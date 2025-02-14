Galatasaraylı Roland Sallai bir ilki yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Roland Sallai bir ilki yaşadı.

Galatasaraylı Roland Sallai bir ilki yaşadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 01:02

Galatasaray forması giyen Roland Sallai, AZ Alkmaar maçında bir ilk yaşadı.

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atan Roland Sallai, bu turnuvalarda ceza sahası dışından ilk kez ağları havalandırdı.

İşte Sallai'nin golü:


Etiketler: #Roland Sallai #galatasaray #AZ Alkmaar #uefa avrupa ligi

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