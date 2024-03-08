Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 ile geçen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okun Buruk, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, 'Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. her maçı kazanmak zorundayız' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 22:54
Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
Abone Ol google-news

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

'Önemli bir maçtı. Beşiktaş deplasmanında kazandık, bu hafta daha zor bir maç.. Her hafta daha zor bir maç bizi bekleyecek. Maça iyi başladık. İlk yarıyı 4-1 gibi önemli skorla bitirdik. Şut yüzdemiz, gole çevirme yüzdemiz önemliydi. Rakip de ilk attığı önemli şutta golü buldu. 6-2 önemli skor, en değerlisi 3 puan ve konsantrasyon ve aynı istekle oynamak. Uzun süre sonra oynayan oyuncular oldu. Kadromuzu tamamlıyoruz. Savunmada eksildik. Berkan Kutlu'ya güvendim, oyunun tamamında pozitif olarak, oyun kurma olarak destek oldu. Defansif olarak eksiklerimiz varken, ofansif anlamda önemli işler yaptık. Rizespor oynayan bir takım. Kalemizde tehlikeler yarattılar. Onlara da geçmiş olsun. Mithat sakatlandı, umarım kötü bir şeyi yoktur. Üzücü bir şey. Ben de aynı sakatlığı yaşadığım için daha fazla etkileniyorum.

Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça rekor geliyor. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalışıyoruz. Bu rekoru kıran Galatasaray camiası. Bu birliktelik başarı getiriyor. Ben de başında olan insan olarak adım geçiyor. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Önemli bir puana geldik. Bunu yükselterek ligi bitirmek istiyoruz.

Tek maçlı haftaya döndük. Bu hafta dinlendik. İki gün izin verdim. Tek maçlı hafta, bizim için avantaj olacak. Bundan sonra maç maç hazırlanacağız. Sadece Süper Kupa hafta iki maç olacak.'


okan buruk haberleri galatasaray haberleri çaykur rizespor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gen bilimcilerden çarpıcı keşif: Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayar?

Gen bilimcilerden çarpıcı keşif: Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayar?
Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!

Gülşen sahnede şarkı söyledi… Zuhal Topal oynadı, o anlar gündem oldu!
Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho görse kıskanırdı'

Spor yazarları Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho görse kıskanırdı'
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!
1300 yıllık mezardan paha biçilmez bir hazine çıktı! 'Altın kaplı balina dişi' detayı...

1300 yıllık mezardan paha biçilmez bir hazine çıktı! 'Altın kaplı balina dişi' detayı...
Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi

Türkan Şoray sevenleriyle bir araya geldi
Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!

Forbes açıkladı: Türkiye’nin en yaşanabilir illeri belli oldu!
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor!