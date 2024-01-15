Galatasaray, 3 puanı Mertens'le aldı! Galatasaray 2-1 Kayserispor

Yayınlanma: 15.01.2024 - 19:00

Güncelleme: 15.01.2024 - 22:05

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'ın ilk golünü 26. dakikada Victor Nelsson attı. Kayserispor'un golü ise 58. dakikada Aylton Boa Morte'den geldi. Galatasaray, 86. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor, 44. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Kayserispor'da Stephane Bahoken, kullandığı penaltıda kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 51 puana yükseldi. Kayserispor 29 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 2-1 Konyaspor

92' Hasan Ali bu kez de sağ kanattan korneri kullandı, Bahoken'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

90' Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortaya Arif Kocaman kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

89' Kayserispor'da Karimi ve Eray Özbek oyundan alındı. Talha Sarıaslan ve Yigit Emre Çeltik oyunda.

88' Kayserispor'da Arif Kocaman, sarı kart gördü.

87' Dries Mertens attığı golün ardından kenara geldi ve yerini Eyüp Aydın'a bıraktı.

87' GOL | Galatasaray, Mertens'in penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

86' Pozisyonun ardından Hasan Ali Kaldırım sarı kart gördü.

85' PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı.

84' Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar itirazları sonrası sarı kart gördü.

83' VAR'dan gelen uyarı sonrası Atilla Karaoğlan pozisyonu incelemek için VAR'a gitti.

82' Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın ortasında topa hareketlenmek isteyen Barış Alper yerde kaldı ve penaltı bekledi. Karar devam.

81' Kayserispor'da Ackah'ın yerine Baran Ali Gezek oyunda.

76' Galatasaray'da Tete ve Torreira kenara geldi. Baran Demiroğlu ve Berkan Kutlu oyunda.

74' Kayserispor'da Lionel Carole ve Hayrullah Erkip oyuna dahil oldu. Ramazan Civelek ve Aylton Boa Morte kenara geldi.

73' Mertens bu kez de uzak mesafeden kaleyi yokladı. Etkisiz kalan vuruşu kaleci Bilal kurtardı.

72' Mertens'in vuruşunda top barajda kaldı.

71' Zaha, Gökhan'dan sıyrıldı ve kaleyi cepheden gören bir noktadan yerde kaldı. Karar faul. Gökhan Sazdağı pozisyonun ardından sarı kart gördü.

70' Kerem Demirbay'ın uzak mesafeden yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.

66' Mertens'in köşe vuruşunda Barış Alper'in ön direkten yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

65' Galatasaray'da Ndombele ve Halil Dervişoğlu kenara geldi. Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan oyunda.

64' Mertens bu kez de sol çaprazdan kaleyi yokladı. Kaleci Bilal yine başarılı.

63' Mertens'in vuruşunu Bilal son anda kornere çeldi!

62' Galatasaray, kaleye cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

57' GOL | Savunmada Torreira'nın kısa pasında araya giren Boa Morte karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

54' Galatasaray gole yaklaştı! Savunmadan seken topu ceza alanında önünde bulan Zaha'nın sert vuruşu direğin yanından auta gitti.

52' Torreira'ya yapılan faul sonrası itirazlarda bulunan Mertens sarı kart gördü.

49' Kayserispor gole çok yaklaştı! Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Gökhan Sazdağı'nın vuruşunu Muslera iki hamlede kurtardı.

45' Müthiş şut! Dries Mertens'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşu kaleci Bilal güçlükle kurtardı!

45' Kayserispor'da Eray Özbek, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

45' PENALTI KAÇTI! Bahoken'in kullandığı penaltıyı Muslera kurtardı!

44' PENALTI! Kayserispor penaltı kazandı.

43' VAR'dan gelen uyarıyla Atilla Karaoğlan pozisyonu izlemeye gitti.

41' Ceza alanında topukla vuruş yapan Bahoken, Abdülkerim'den seken topta elle müdahale olduğu iddiasıyla penaltı itirazında bulundu.

39' Savunma arkasında topla buluşan Halil'in vuruşu yine direkten döndü ancak ofsayt bayrağı yine havada.

37' Mertens'in ortasında yine Nelsson kafayı vurdu. Bu kez top üstten auta gitti.

35' Sol çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşu direkten döndü ancak ofsayt bayrağı havada.

34' Kayserispor etkili geldi. Sol kanattan çizgiye inen Eray'ın içeri çevirdiği top Nelsson'dan sekip kornere gitti.

32' Kayserispor'da Ali Karimi, Torreira'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

31' Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

30' VAR ile görüşen hakem Atilla Karaoğlan, faul kararını onayladı ve oyunun devam etmesini istedi.

28' Galatasaray, Mertens'in vuruşuyla golü buldu ancak golün öncesinde Attamah'a faul olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

26' GOL | Mertens'in köşe vuruşunda Nelsson'un kafa vuruşu Attamah'tan sekerek ağlarla buluştu.

22' Savunma arkasına sarkan Tete karşı karşıya pozisyonda kaleci Bilal'i geçemedi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.

18' Bu kez de Kayserispor etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda orta alanda topla buluşan Bahoken'in uzak mesafeden vuruşu savunmada kaldı.

17' Galatasaray gole çok yaklaştı! Savunma arkasında topla buluşan Mertens'in ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı yerden vuruş direğin yanından auta gitti.

12' Galatasaray gole çok yaklaştı! Mertens'in sol çaprazdan ceza alanına soktuğu topu kontrol eden Halil Dervişoğlu, Tete'ye bıraktı, Tete'nin yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.

11' Savunma arkasına atılan topa Halil hareketlendi, Attamah'ın kafayla attığı pası kaleci Bilal iki hamlede kontrol etti.

7' Kayserispor etkili geldi! Sol kanattan çizgiye inen Eray'ın içeri çevirdiği topa Ali Karimi ceza alanından şutunu çekti, top savunmadan sekti.

4' Hızlı gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan çizgiye inen Boa Morta topu içeri çevirmek istedi. Abdülkerim araya girerek topu kornere gönderdi.

3' Sağ kanattan topu sürüklemek isteyen Tete, sol kanattaki Zaha'yı görmek istedi, son anda savunma araya girdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.