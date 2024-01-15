Galatasaray taraftarından Tete'ye tepki!

Galatasaray forması giyen Tete, Kayserispor maçında oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 22:10
Galatasaray taraftarından Tete'ye tepki!
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Galatasaray'da Tete, Kayserispor ile oynanan maçta taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Brezilyalı yıldız, 11'de başladığı maçta 76. dakikada oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı tribünler, oyundan çıktığı sırada Tete'ye ıslıklarla tepki gösterdi.

Galatasaray'da Tete yerine Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.


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