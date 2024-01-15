Galatasaray taraftarından Tete'ye tepki!
Galatasaray forması giyen Tete, Kayserispor maçında oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Player Alanı
Galatasaray'da Tete, Kayserispor ile oynanan maçta taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Brezilyalı yıldız, 11'de başladığı maçta 76. dakikada oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı tribünler, oyundan çıktığı sırada Tete'ye ıslıklarla tepki gösterdi.
Galatasaray'da Tete yerine Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- 'Başka bir yalan bulursun sen'
- Dünyanın en büyük canlısı, 4.500 yıldır denizin altında!
- Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı!
- Destici 'özerklik' de istemiş
- Ek zam için kritik tarih geldi!
- AKP'den emeklilere ek zam açıklaması
- Yeniden Refahlılardan AKP'li başkana tepki
- 'Pat diye patladınız...'
- Seçil Erzan davasında ara karar açıklandı