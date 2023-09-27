Okan Buruk'tan Süper Kupa cevabı!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 00:36

Güncelleme: 27.09.2023 - 00:36

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF Süper Kupa maçının 30 Aralık'ta Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'de oynanmasına sıcak bakmadığını söyledi.

Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçla ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, 30 Aralık'ta yapılması planlanan TFF Süper Kupa maçıyla ilgili, "O tarihte tatil yapmayı düşünüyorduk. İnanılmaz yoğun bir dönem geçireceğiz. O tarihte bir maç oynanacağını düşünmüyorum. Avrupa'da oynayan iki takım için verebileceğimiz 3-4 günlük iznin ortadan kalkmasına neden olacak. Sıcak baktığım, oyuncuların da mutlu olacağı bir tarih değil. Oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Bu tarihin doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye dışında olacaksa gidip gelmesi var. Zaten bütün sezon çok yoğun geçecek. Bir nefes almak için devre arası iyi olacaktı." dedi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ NE DEDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, katıldığı canlı yayında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı için şu sözleri kullandı;

"Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak. Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Bunlar istiyorlar ama bir takım ekonomik şeyler konuşuyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak."