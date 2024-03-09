Okan Buruk'tan Süper Kupa cevabı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için gelen soruya yanıt verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için gelen, "Süper Kupa maçının ertelenmesi konuşuluyor. Sizin yorumunuz ne?" sorusuna şu cevabı verdi;
"TFF ne karar verirse yapacağız. Haftalık tek maça düştük. TFF'nin kararı neyse, çıkıp oynayacağız. Onun dışında bir yorumumuz yok."
SÜPER KUPA MAÇININ TARİHİ
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa için 7 Nisan'da Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek.
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