Okan Buruk'tan Süper Kupa cevabı!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:21

Güncelleme: 09.03.2024 - 00:21

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için gelen, "Süper Kupa maçının ertelenmesi konuşuluyor. Sizin yorumunuz ne?" sorusuna şu cevabı verdi;

"TFF ne karar verirse yapacağız. Haftalık tek maça düştük. TFF'nin kararı neyse, çıkıp oynayacağız. Onun dışında bir yorumumuz yok."

SÜPER KUPA MAÇININ TARİHİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa için 7 Nisan'da Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek.