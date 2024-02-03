Okan Buruk'tan taraftara Kerem mesajı: 'Üzülüyoruz maalesef'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 09:48

Güncelleme: 03.02.2024 - 09:48

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor ve Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.

Sarı kırmızılılar 5. dakikada Nelsson, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Puanını 63 yapan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın verilmeyen penaltısı var, birçok maçta olduğu gibi. Samsunspor kendi sahasında iyi oyun anlayışı var. İlk yarı çok doğru oynadık. Kaptırdığımız toplardan sonra Samsunspor iyi çıktı. Kazandığımız bir karşılaşma, zor bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıkıyoruz. Oynayamayn oyuncuları görmek çok önemli olacak. Samsun'a gelişimizden itibaren bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

"Üzülüyoruz maalesef. Kerem bizim için çok önemli bir oyuncu. Kerem hep yüzde 100'ünü veriyor. Kerem'in kırmızı kart cezalısı olduğu maçta takımımızın üretkenlikte önemli olduğunu gördük. Stadyumumuzda en ufak protesto istemiyoruz. Bazen ufak tefek sesler çıkıyor. Çok küçük bir kitle yapıyor. Onları da uyarmamız gerekiyor. Onların desteğiyle son 14 maçımızı kazanmışız. Biz hep birlikte olduğumuzda çok daha mutlu oluyoruz."

AURIER VE VINICIUS

"Vinicius biraz daha 9 diyebileceğimiz bir oyuncu. Aurier bize büyük bir güç katacak. Berkan sol bekte çok iyi oynadı. Sol bek bizim için önemli bölge. Yönetimimiz biz ne istersek yapıyor, mutlu ediyor. Sayın Dursun Özbek takımımızın neye ihtiyacı varsa bize sağlıyor. Önümüzdeki günlerde fırsat transferi olabilir. Şu anda bir yabancı boşluğumuz var belki ileride kullanabiliriz."