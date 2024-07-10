Okan Buruk'tan transfer açıklaması: '2 yabancı almak istiyoruz'

Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:55

Güncelleme: 10.07.2024 - 11:55

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Transfer konusunda en az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı olmalı. En sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Çok çalışıyoruz transfer için. Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. Galatasaray taraftarını erken değil, doğru transferle mutlu edeceğiz. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. 1-2 gün sonra da daha sonra da olabilir. Burada en doğru transfer sabırla birlikte olacak. Düşündüğümüz mevkiler var ama hiçbir eksiğimizde yok baktığımızda. Sağ bek ve orta saha transferi... Bunu hep söyledik, hep düşünüyoruz."

BATSHUAYİ SÖZLERİ

"Biz oyun formatı olarak tam 4-2-3-1 oynamıyoruz. Mertens zaten forvet özellikli bir 10 numara. Rakibi karşılarken her zaman ikili karşılıyoruz. Michy Batshuayi'yi bu sistem içerisinde önde 2'li kullanacağız. Michy'nin avantajı tabi çok hızlı bir şekilde geldi ve takıma katıldı. Geçen sene de burada oynuyormuş gibi çok hızlı adapte oldu. Takımı tanıyor, ligi tanıyor bu anlamda bizim için çok önemli bir transfer oldu."

YABANCI SAYISI

"Her mevkiyle ilgili çalışmamız var. Ben hep mevkileri söylüyorum ama elimizde çok iyi oyuncularımız var. Uzun vadede takımı başarıya götürecek oyuncular bakıyoruz. Ülkemizde çok hızlı her şey değişiyor. Bu sene de bir anda 12 yabancıya indi. Adapte olma sorunu oluyor. İstediğiniz gibi transfer yapamayacaksınız. Elinizdeki oyunculardan bazılarını göndermek zorundasınız. 12 yabancı sizi kısıtlıyor. 2 tane yabancı oyuncu almak istiyoruz, onun yanında Türk opsiyonlar da olursa bakacağız."

BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI

"Turnuvaya baktığımızda milli takım olarak 2 tane oyuncu ön plana çıktı. Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu ön plana çıktı. Barış Alper'i bu turnuvaya hazırlayan teknik adam olarak bu beni çok sevindirdi. 70 maç oynadı. Hem fiziksel hem mental olarak yürütmek bu durumu Barış'ın başarısı. Abdülkerim de Kerem de Kaan da çok fazla maç oynadılar. Milli takıma bu hizmetleri Galatasaray açısından gurur verici, diğer takımlar için de aynı şekilde. Barış Alper'in önü çok açık, tabi bizle beraber önü açık olsun."