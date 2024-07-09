Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Avusturya kampı kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:39
Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Avusturya kampı kadrosuna izinli olan futbolcular dışında herkesi dahil etti.

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı izinli oldukları için kamp kadrosunda yer almadı. Benzer şekilde Romanya ile EURO 2024'te yer alan Cicaldau da izinli olduğu için kadroda bulunmadı.

Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Davinson Sanchez de izinli olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kiradan dönen tüm futbolcular kadroda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Avustuya kampı kadrosu:


galatasaray haberleri Kamp Kadrosu haberleri Barış Alper Yılmaz haberleri

İlgili Haberler

İlk görüşme olumlu: Galatasaray'da hedef Dünya Kupası şampiyonu yıldız!

İlk görüşme olumlu: Galatasaray'da hedef Dünya Kupası şampiyonu yıldız!
Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!

Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!
Galatasaray'ın 'Joker'i Kaan Ayhan'a Fransa'dan talip!

Galatasaray'ın 'Joker'i Kaan Ayhan'a Fransa'dan talip!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler