Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Avusturya kampı kadrosunu açıkladı.
Galatasaray, Avusturya kampı kadrosuna izinli olan futbolcular dışında herkesi dahil etti.
A Milli Takımımız'ın EURO 2024 kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı izinli oldukları için kamp kadrosunda yer almadı. Benzer şekilde Romanya ile EURO 2024'te yer alan Cicaldau da izinli olduğu için kadroda bulunmadı.
Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele eden Davinson Sanchez de izinli olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Kiradan dönen tüm futbolcular kadroda yer aldı.
İşte Galatasaray'ın Avustuya kampı kadrosu:
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