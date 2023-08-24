Okan Buruk'tan Verratti sorusuna cevap!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:30

Güncelleme: 24.08.2023 - 07:30

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan televizyonuna Verratti için gelen bir soruyla ilgili açıklama yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor. Zaniolo'da olduğu gibi transferin son günlerine kadar bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Verratti ile Galatasaray'ın adı çok sık geçse de oyuncunun ekonomik maliyeti sarı kırmızılı takımın işini zorlaştırıyor.

Galatasaray'ın transferin son gününe kadar oyuncu için görüşmelerini sürdüreceği belirtildi.