Okan Buruk’tan ‘Zaha’ yorumu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe’nin de istediği Zaha’nın Sarı-Kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu.
Okan Buruk, Galatasaray’ın yarın akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris’le oynayacağı maç öncesi GS TV’ye açıklamalarda bulundu.
GS TV spikerinin “Hocam geldik sahaya çıktınız, ilk adımınızı attınız. Önce sahayla ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusuna gülerek “Zaha’yla mı sahayla mı?” yanıtını verdi.
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