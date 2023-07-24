Okan Buruk’tan ‘Zaha’ yorumu

Yayınlanma: 24.07.2023 - 20:19

Güncelleme: 24.07.2023 - 20:19

Okan Buruk, Galatasaray’ın yarın akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris’le oynayacağı maç öncesi GS TV’ye açıklamalarda bulundu.

GS TV spikerinin “Hocam geldik sahaya çıktınız, ilk adımınızı attınız. Önce sahayla ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusuna gülerek “Zaha’yla mı sahayla mı?” yanıtını verdi.