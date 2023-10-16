Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması: 'Sakatlığı farklı lanse edildi'

Yayınlanma: 16.10.2023 - 21:34

Güncelleme: 16.10.2023 - 21:34

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, GS TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamasında; "Transfer zor bir iş. Bu bir süreç gerektiriyor. Maaş, bonservis, oyuncu hedefleri, ailesi, Türkiye'ye gelecek mi? Bir sürü etken var. Oyuncular geliyor, hazırlıkları olmayabiliyor ya da sakatlıkları olabiliyor. Bir yandan da oyuncuları en kısa sürede takıma kazandırmaya çalışıyorsunuz. Milli takıma giden oyuncularımız için mutluyuz. 3 oyuncumuz ilk 11'deydi milli maçta. Kaan da sonradan oyuna girdi" dedi.

MİLLİ TAKIM DEĞERLENDİRMESİ

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Montella'ya hayırlı olsun. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ona da ilettim. Hem oyuncularımız hem de federasyonumuzu başarıdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Barış'ın özelliklerine baktığınızda o tip maçlarda forvet pozisyonunda etkili olduğunu görüyorsunuz. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Avrupa'da yakaladığı başarının milli takıma etkisi olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların mental olarak hazırlandıklarını söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY, AVRUPA'DA LOKOMOTİF OLACAK"

Buruk açıklamasında; "İyi oynadığımız ve oynamadığımız maçlar oldu. Sezonun çok geç bittiğini hatırlatmalıyız. Çok kısa bir tatil oldu. Fiziksel ve mental olarak oyuncuların alışmaları da bir süreç oluyor. Her şeyin kafada olduğunu düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmak Türk takımları için zor hale geldi. Türk takımlarının yükselişte olduğunu söyleyebilirim yeniden. Burada da Galatasaray'ın yine lokomotif olacağını düşünüyorum. Rekorları hesaplamıyoruz, kırdıktan sonra öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKİM ZİYECH AÇIKLAMASI

Okan Buruk, Hakim Ziyech'in son durumu için; "Davinson Sanchez perşembe gelecek ve cuma takımla çalışacak. Maça hazır olacak. Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha, Afrika'ya gitti. Hakim Ziyech'in ayağındaki ağrı tekrar olmuş gibi sanki lanse edildi ancak milli takımıyla iletişime geçtik. Hocasıyla görüştük. Orada oynamadan dönecek ve burada tedavisine devam edilecek. Dönünce takımla birlikte çalışmalara dönmesini bekliyoruz" dedi.

"EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Beşiktaş maçı için konuşan Okan Buruk; "Beşiktaş, ligin iyi takımlarından biri. Burak Yılmaz geldi, Türk futbolu için önemli bir isim. Ona da hayırlı olsun demek istiyorum. En iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız ile Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. Üç günde iki tane çok önemli maç oynayacağız. Bizim için en önemli güç tabii ki taraftarımız" açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Okan Buruk, önlerindeki maçlar için yaptığı açıklamada; "Herkesin puan hesaplaması var. İşin gerçeği, maçlar sahada oynanıyor. Kopenhag maçında da söyledim. 1 puan da önemliydi. Manchester maçını kazandık ve çok önemliydi. Ancak hiçbir şey kazanmadık. Herkes birbirini yenebilir. Kopenhag, Bayern Münih'i elinden kaçırdı. Biz hep kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçta 3 puan istiyoruz. Galatasaray kazanmak için oynar. Bu iki maç çok önemli. Sonrasında maç maç bakacağız. Kazanırsak, gruptan çıkma adına farklı bir yere gelebiliriz. Bayern Münih yıllardır gruplarda yenilmiyor. Çok güçlü takım. Biz de iyi oyunculara sahibiz. Bir üst tura çıkma adaylarından biriyiz. Manchester maçında gösterdik. Bayern Münih maçı sonrası alacağımız puanlara göre grupta durumumuz netleşecek. Sonuna kadar iddialı olacağız" dedi.