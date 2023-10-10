Okan Buruk'un Galatasaray'ı birçok alanda ilkeleri başardı!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:21

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:21

Süper Lig'de ilk 8 haftada başarılı bir oyun ortaya koyan Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle pek çok alanda yeni başarılar elde etti.

Akdeniz temsilcisini 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Mart-Aralık 2000'den bu yana ligde ilk kez Antalya deplasmanında üst üste iki galibiyet aldı.

DEPLASMANDA VE İLK YARIDA GOL YEMİYOR

Okan Buruk'un öğrencileri, geçtiğimiz sezondan bu yana hücum performansının yanında savunmada da etkili bir performans ortaya koydu. Ligde oynadığı biri hükmen olmak üzere son 13 maçın 12'sini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmaların dokuzunda kalesini gole kapadı.

Süper Lig'in geride kalan ilk 8 haftalık bölümünde maçlarının ilk yarılarında gol yemeyen tek takım olan Galatasaray, lig tarihinde bir sezon başlangıcında daha uzun bir seriyi sadece iki kez; 1959'da ve 1972-1973'te yaşadı.

Öte yandan 2022-23'ten bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Galatasaray'dan daha fazla deplasman maçında kalesini gole kapatan bir takım bulunmuyor.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN REKORUNA ORTAK OLDU

Haziran 2022'den bu yana takımın başında bulunan ve bu sezon ilk 8 maçta 22 puan toplayan Okan Buruk, Galatasaray tarihinde 1987-1988 sezonunda görev alan Mustafa Denizli ile birlikte bir Süper Lig sezonunun ilk sekiz maçında en fazla puan toplayan yerli teknik direktör oldu.

ZORLU FİKSTÜR

Galatasaray'ı milli ara dönüşünde ise zorlu bir fikstür bekliyor. 21 Ekim'de derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray bu maçın 3 gün sonrasında ise Devler Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak. 28 Ekim'de Rizespor deplasmanına gidecek Galatasaray'ın karşısına 3 Kasım'da Kasımpaşa, 8 Kasım'da Bayern Münih ve 11 Kasım'da Hatayspor çıkacak.