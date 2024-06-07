Okan Buruk'un maaşı açıklandı! Büyük zam...
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yeni sözleşmesiyle senelik 110 milyon TL kazanacak.
Galatasaray, tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Okan Buruk'a yıllık 110 milyon TL maaş verileceğini açıkladı.
İşte Galatasaray'ın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamanın tamamı:
"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."
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