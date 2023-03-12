Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan şampiyonluk dileği

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Kasımpaşa karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, taraftarı çok sevdiğini belirterek, "14 maçlık seri ile rekor kırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah bir an önce şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 10:01
Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan şampiyonluk dileği
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası iktidara yakınlığıyla bilinen Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Ali Yiğit Buruk "14 maçlık seri ile rekor kırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah bir an önce şampiyon oluruz" dedi.

"TARAFTARI ÇOK SEVİYORUM"

Konyaspor maçına gidip gitmeyeceği sorulan Ali Yiğit Buruk "Kazandığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Konya maçı için annemden izin almam gerekecek. İzin almayı deneyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ali Yiğit Buruk "Galatasaray taraftarını çok seviyorum" açıklamasını yaptı.


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