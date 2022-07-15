Okay Yokuşlu, West Bromwich ile anlaştı
Celta Vigo'dan ayrılan milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun bir dönem kiralık olarak forma giydiği West Bromwich ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Celta Vigo ile olan sözleşmesinin fesheden milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun yeni adresi belli oluyor.
İngiliz basınında yer alan haberde; 28 yaşındaki futbolcunun, bir dönem kiralık olarak forma giydiği West Bromwich ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.
Okay, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında İngiliz ekibinin formasını giymişti.
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